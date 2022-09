Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: installera 2800 bornes de recharges en Belgique information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Engie a remporté en Belgique un appel d'offres portant sur le financement, l'installation et l'exploitation de 2 800 bornes de recharge publiques de véhicules électriques. Ces bornes distribueront de l'électricité 100% renouvelable.



En Belgique, 1,4 million de véhicules électriques seront mis sur le marché d'ici 2030 et nécessiteront 125 000 points de charge publics.



Le contrat permettra l'installation de bornes de recharge dès septembre 2022 et ce, sur une durée de deux ans. Le parc livré intègrera une solution de ' Smart charging ' associant production d'énergie décarbonée et outils d'optimisation des consommations.



Cécile Previeu, directrice générale adjointe d'Engie en charge des activités Energy Solutions a déclaré : ' Engie est prêt pour accélérer le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et saisir les opportunités de croissance en proposant des partenariats sur le long-terme pour accompagner les territoires dans leur transition énergétique'.





