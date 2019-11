Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : hausse de 9% du ROC à neuf mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 08:40









(CercleFinance.com) - Engie affiche sur les neuf premiers mois de 2019 un résultat opérationnel courant de 3,8 milliards d'euros, en hausse de 9% en brut et de 14% en organique, et un Ebitda de 7,1 milliards, en croissance de 5% en brut et de 7% en organique. Le chiffre d'affaires s'élève à 46,8 milliards d'euros, en hausse de 8,8% en brut et de 7,9% en organique, liée notamment à la performance des services de gestion de l'énergie et aux conditions favorables de marché des activités de Global Energy Management (GEM). Engie confirme ses objectifs financiers pour 2019 en matière de résultat net récurrent part du groupe (dans une fourchette de 2,5 à 2,7 milliards d'euros) et de ratio dette financière nette / Ebitda (inférieur ou égal à 2,5 fois hors acquisition de TAG).

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -3.92%