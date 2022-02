Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: hausse de 70% du RNRpg en 2021 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Engie publie au titre de 2021 un résultat net récurrent part du groupe RNRpg total de 3,2 milliards d'euros (Equans inclus), atteignant ainsi le haut de sa fourchette de guidance, et un RNRpg des activités poursuivies en hausse de 69,7% à 2,9 milliards.



Il a vu son EBIT s'accroitre de 36,8% (+42,2% en organique) à 6,1 milliards d'euros, bénéficiant d'un environnement de prix favorable et de la performance opérationnelle, pour un chiffre d'affaires en progression de 30,6% à 57,9 milliards (+33,1% en organique).



Revendiquant un niveau de liquidités et un bilan solides, le groupe énergétique propose un dividende 2021 de 0,85 euro par action. Il annonce aussi ses objectifs pour la période 2022-24, avec un RNRpg 2024 attendu entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.82%