(CercleFinance.com) - Engie retombe sur 14,5E: gare à la cassure des 14,4E (plancher des 3 août et 8 septembre) car le titre est déjà sorti de son canal haussier moyen terme pour intégrer un canal secondaire quasi horizontal dont il menace maintenant de sortir par le bas, en direction du support des 13,9E du 26 mai.

Le support suivant se situerait vers 12,80/12,85E (testé le 7 février dernier)





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.91%