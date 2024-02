Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie : gagne 2% à 14,37E, referme le 'gap' des 14,35E information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Engie gagne 2% à 14,37E et referme le 'gap' des 14,35E du 8 février et se rapproche des 14,4E, niveau proche du plancher des 24/10/2023: la prochaine résistance se profile vers 14,8E et c'est seulement au-delà des 15E que la tendance cesserait d'être baissière.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.69%