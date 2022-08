Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : flirte avec les -5% vers 12,2E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Avec un gaz devenu rare, des contrats à prix prédéfinis à honorer, la période est 'compliquée' pour Engie qui entame sa décrue après une dizaine d'échecs sous les 13E: le titre flirte avec les -5% vers 12,2E et risque de ne pas trouver d'appui technique avant la zone des 11,6/11,5E.





