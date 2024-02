Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: financement de projets renouvelables bouclé aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mardi que sa filiale nord-américaine avait récemment bouclé le financement, pour plus d'un milliard de dollars, de six projets d'énergies renouvelables aux Etats-Unis.



Engie North America précise que cette opération, qui constitue sa plus grosse levée de fonds à ce jour, a pris la forme d'un engagement de participation au partage fiscal ('tax equity financing') conclu avec J.P. Morgan, Goldman Sachs et BNP Paribas.



Le produit de la transaction doit lui permettre de mener à bien quelque 950 MW de projets dans le solaire et 353 MW dans l'éolien, soit une capacité totale de plus de 1,3 GW.



Engie rappelle s'être donné comme objectif d'installer 4 GW de capacités supplémentaires par an dans les énergies renouvelables d'ici à 2025, notamment par le biais de son développement en Amérique du Nord.





