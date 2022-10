Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: finalisation de la vente d'Equans à Bouygues information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 17:54









(CercleFinance.com) - Engie annonce la finalisation de la vente d'Equans au groupe Bouygues, après une phase de négociation exclusive qui a débuté en novembre 2021.



Cette transaction permettra une réduction de la dette nette d'Engie d'environ 7,1 milliards d'euros.



' La réalisation de cette cession marque une étape majeure dans le recentrage d'Engie et permet au Groupe d'investir dans la croissance de ses métiers et de poursuivre l'accélération de la transition énergétique ' indique le groupe.





