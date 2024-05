Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: feu vert pour un parc éolien offshore en Australie information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Engie indique qu'Ocean Winds, sa coentreprise à 50/50 avec EDP Renewables dédiée à l'éolien offshore, a obtenu du gouvernement australien une autorisation de faisabilité pour une zone de 150 km2 afin de développer un parc au large du Gippsland.



Ce projet, High Sea Wind, représentera une capacité installée de 1,3 GW, soit la consommation d'électricité annuelle d'un million de foyers de l'État de Victoria, ce qui permettra d'éviter jusqu'à 5,3 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an.



'Ces projets d'énergie renouvelables, les premiers parcs éoliens offshore en Australie, joueront un rôle clé pour atteindre l'objectif de l'État de Victoria de produire 95% d'énergie renouvelable d'ici à 2035', souligne le groupe énergétique.





