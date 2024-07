Engie, Fermentalg, LDC...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Engie

Engie et BASF ont signé un BPA (Biomethane Purchase Agreement, un contrat d'achat de biométhane) sur 7 ans. Selon ses termes, Engie fournira à BASF 2,7 à 3 térawattheures de biométhane sur la durée du contrat. Edouard Neviaski, Directeur général de la Business Entity "Global Energy Management & Sales" d'Engie, affirme "Notre portefeuille de biométhane est en constante augmentation et ce nouvel accord nous rapproche de notre ambition de vendre 30 térawattheures de biométhane par an d'ici à 2030".

Fermentalg

Fermentalg a retrouvé des couleurs au cours du premier semestre 2024 une très solide dynamique commerciale. Le spécialiste des microalgues affiche un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros à fin juin 2024, multiplié par 2,7 par rapport au 1er semestre 2023 et nettement supérieur à celui du premier semestre 2022 (5,2 millions d'euros ). Le groupe anticipe un second semestre 2024 "d'aussi bonne facture" et confirme son nouvel objectif de chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, relevé le 17 juin 2024, qui est 3 fois supérieur à 2023 (4 millions d'euros).

LDC

Le chiffre d'affaires consolidé de LDC au premier trimestre de l'exercice 2024-2025 s'élève à 1,517 milliard d'euros contre 1,514 milliard d'euros, en hausse de 0,2% par rapport à l'exercice 2023-2024 associé à une hausse de 5,6% des volumes commercialisés. Cette évolution reflète la stratégie de reconquête des volumes menée par le groupe et bénéficie des contributions des dernières acquisitions dans les pôles Amont, Volaille et Traiteur. A périmètre identique, le chiffre d'affaires ressort à 1,469 milliard d'euros (-3,1%) avec des volumes vendus qui progressent de 4,1%.

Thermador

Thermador a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 100% des titres des sociétés Compteur-energie.com, OTMetric et MyMeterInfo pour un montant total de 3,485 millions d'euros, payé comptant et sur fonds propres. Le transfert des fonds et la finalisation de cette opération sont programmés le 31 juillet 2024. Un complément de prix de 200 000 euros sera versé au plus tard le 30 avril 2029 dans le cas où le bénéfice avant intérêts et impôts moyen 2024-2028 des sociétés serait supérieur ou égal à 517 000 euros.

Verallia

Verallia confirme l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie, pour un montant de 230 millions d'euros en valeur d'entreprise. L'opération est financée par un prêt à terme de 3 ans mis en place auprès d'un pool de banques internationales. À la suite de cette acquisition, le groupe Verallia opère désormais 7 sites de production en Italie.