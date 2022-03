Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: exposé à un risque de crédit sur Nord Stream 2 information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - L'action Engie poursuit son repli jeudi à la Bourse de Paris suite au point de situation sur la crise en Ukraine que le groupe énergétique français a effectué dans la soirée d'hier.



Concernant le projet Nord Stream 2, au financement duquel le groupe a contribué, Engie indique être exposé - en tant que prêteur - à un risque de crédit évalué à un maximum de 987 millions d'euros, susceptible de se matérialiser en cas de dépôt de bilan.



Pour mémoire, Engie avait signé en 2017 un accord portant sur le financement du projet de gazoduc aux côtés de l'autrichien OMV, de l'anglo-néerlandais Shell et des allemands Uniper et Wintershall.



Le groupe ajoute avoir l'intention de se conformer 'en tout point' aux éventuelles sanctions européennes qui pourraient concerner la poursuite des approvisionnements russes.



Engie rappelle que le gaz russe représente actuellement 40% des approvisionnements européens, tous opérateurs confondus.



En 2021, la part de ses propres approvisionnements résultant de contrats de long terme avec Gazprom était néanmoins de l'ordre de 20% au niveau de ses ventes et consommations mondiales.



Dans son communiqué, Engie estime que la crise actuelle illustre l'urgence d'accélérer la transition énergétique en Europe, notamment via le développement des énergies renouvelables et des gaz verts (hydrogène vert, biométhane,...).



A 10h45, l'action Engie perdait encore 2,7%, ce qui porte à plus de 17% ses pertes depuis le début de la semaine.