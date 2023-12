Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: expérimentation sur le transport routier bas carbone information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 14:54









(CercleFinance.com) - Engie, CEVA Logistics et SANEF annoncent avoir lancé le 20 novembre l'expérimentation d'un concept de transport routier de marchandises longue distance bas-carbone.



Déployé sur plus de 900 km entre Avignon et Lille, ce projet vise à démontrer que le concept ECTN (European Clean Transport Network Alliance) peut ouvrir la voie à la décarbonation du transport routier sans faire appel à des innovations technologiques particulières.



S'inspirant des anciens ' relais de poste ', ce concept vise à créer sur le réseau autoroutier des stations relais équipées de bornes de recharge électrique et de pompes d'avitaillement en bioGNC pour les poids lourds, au niveau desquelles les remorques sont décrochées puis raccrochées au camion tracteur du segment suivant.



Dans le cadre de ce projet, Engie est chargé d'installer et opérer des bornes de recharge électriques et des pompes de distribution de biogaz.







