Engie: évolue l'impact des mesures de plafonnement information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 14:13

(CercleFinance.com) - Engie estime que les mesures de plafonnement pour limiter la rente inframarginale liée aux prix de l'électricité, adoptées dans plusieurs pays européens, représenteront un impact sur son EBIT entre 0,7 et 0,9 milliard d'euros en 2022 et entre 1,2 et 1,5 milliard en 2023.



La majeure partie en est liée aux activités nucléaires en France et en Belgique. L'impact sur le résultat net récurrent part du groupe est estimé entre 0,8 et un milliard d'euros en 2022 et entre 1,1 et 1,4 milliard en 2023.

Au cours actuel, le PER 2022 sur Engie est d'environ 7 fois avec un rendement de près de 9%.