Engie évince Isabelle Kocher, Claire Waysand sera DG par intérim

PARIS, 6 février (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA a annoncé jeudi qu'Isabelle Kocher ne serait pas reconduite à la direction générale du groupe et serait remplacée, à titre provisoire, par Claire Waysand, actuellement directrice générale-adjointe et secrétaire générale. Dans un communiqué, le fournisseur de gaz et d'électricité, également très actif dans les services, annonce que la période de transition sera pilotée de manière collégiale par Paulo Almirante, Judith Hartmann et Claire Waysand. Le conseil d'administration justifie sa décision par la nécessité d'"engager une nouvelle étape de la transformation et d'approfondir la stratégie engagée pour faire d'Engie un leader de la transition énergétique et climatique". (Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.45%