Engie: étape clé pour le projet d'éolien flottant en Corée

(CercleFinance.com) - La joint-venture 50/50 d'ENGIE avec EDPR, Ocean Winds, et son partenaire Aker Offshore Wind, ont obtenu les droits de développement exclusifs pour le projet Korea Floating Wind.



Korea Floating Wind, joint-venture entre Ocean Winds (66,7%) et Aker Offshore Wind (33,3%), a obtenu sa première licence électrique (EBL) auprès du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de Corée du Sud pour une capacité de 870MW.



Une seconde licence électrique de 450 MW est attendue prochainement par Korea Floating Wind qui continue le développement du projet, avec l'objectif de finaliser le montage financier en 2024.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.89%