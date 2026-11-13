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Engie et Google envisagent un partenariat à Châteauroux
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 12:05

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Engie et Google annoncent avoir signé un protocole d'accord prévoyant que le groupe énergétique pourrait devenir le partenaire privilégié du géant technologique pour la fourniture et la gestion de l'énergie destinée à son projet de centre de données (data center) envisagé près de Châteauroux, sous réserve de la conclusion d'accords ultérieurs.

Ce projet fait actuellement l'objet d'une concertation préalable menée sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Si le projet de centre de données se concrétise, les solutions identifiées dans le cadre de cette coopération pourront être approfondies en vue de leur mise en oeuvre.

Les deux groupes étudieront le développement d'un portefeuille de projets d'énergies renouvelables à grande échelle afin de répondre aux futurs besoins du centre de données, tout en veillant à ce que ces capacités additionnelles ne contribuent pas à une hausse des prix de l'électricité pour les ménages ou les entreprises en France.

Engie et Google examineront également différentes solutions d'intégration au réseau et de flexibilité, notamment des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), à l'échelle du réseau ou directement sur le site du centre de données, afin de contribuer à la fiabilité et à la flexibilité du système électrique.

Enfin, ils étudieront des initiatives visant à améliorer l'efficacité énergétique des logements et des bâtiments, ainsi qu'à développer des infrastructures énergétiques locales. Ils examineront aussi la possibilité de récupérer la chaleur fatale produite par le centre de données au profit des réseaux de chaleur locaux.

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