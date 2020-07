ENGIE et EIFFAGE remportent un contrat de 58 millions d'euros auprès du Grand Paris Express

(AOF) - Eiffage et Engie viennent de remporter, en groupement (50/50), la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression des tunnels des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Le montant du marché s'élève à 58 millions d'euros selon la répartition suivante : 31 millions d'euros pour Eiffage et 27 millions d'euros pour Engie. Pilotée par Eiffage Énergie Systèmes, l'opération porte sur l'ensemble de la ligne 16 de la gare de Saint-Denis Pleyel à la gare de Noisy-Champs. Pour la ligne 17, il concerne la partie comprise entre la gare Le Bourget RER et la gare Triangle de Gonesse.

Les deux lignes comportent 40 kilomètres de voies, 12 gares et 42 ouvrages annexes.

Le projet intègre une forte dimension environnementale afin de minimiser l'impact des travaux en respectant la charte " Environnement des chantiers ", mise en place par la Société du Grand Paris, ainsi qu'une dimension sociétale avec un engagement de 4 000 heures d'insertion professionnelle et 20% des travaux confiés à des PME.