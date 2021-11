Engie et Crédit Agricole Assurances acquiert un acteur espagnol des énergies renouvelables

(AOF) - Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé la conclusion d'un accord pour l'acquisition auprès du fonds canadien Alberta Investment Management Corporation, de 97,33% des parts d'Eolia Renovables, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Espagne. La transaction porte sur la propriété et l'exploitation de 899 MW d'actifs opérationnels (821 MW d'éolien terrestre et 78 MW de solaire photovoltaïque) et d'un portefeuille de 1,2 GW de projets renouvelables.

Cette acquisition permettra à Engie de renforcer sa présence sur le marché espagnol des énergies renouvelables qui est en plein essor. Ainsi, le Groupe pourra accélérer sa croissance dans le secteur et réaliser son objectif de 50 GW de capacités renouvelables d'ici 2025. L'accord aura un impact de 0,4 milliard d'euros en termes d'endettement financier net.

Concernant Crédit Agricole, l'opération contribuera à son objectif de doubler ses investissements dans les énergies renouvelables en vue d'atteindre, à horizon 2025, une capacité installée de 11 GW, soit la consommation énergétique moyenne de quatre millions de foyers par an.