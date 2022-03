Engie est exposé à un risque de crédit de 987 millions d’euros sur le projet Nord Stream 2

(AOF) - Engie a fait le point sur son exposition à la crise en Ukraine. Concernant le projet Nord Stream 2, au financement duquel le groupe a contribué depuis avril 2017 aux côtés de quatre autres investisseurs européens, Engie en tant que prêteur est exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de 987 millions d’euros qui pourrait se matérialiser notamment en cas de dépôt de bilan.

Dans un contexte de tension sur les marchés de l'énergie, Engie dit mobiliser toutes ses ressources pour assurer la sécurité des approvisionnements de ses clients. En 2021, la part des approvisionnements du groupe résultant de contrats de long terme avec Gazprom était de l'ordre de 20% de ses ventes et consommations mondiales de gaz.

En parallèle, le groupe rappelle qu'il n'a pas d'activité industrielle en Russie et ne développe pas de projets d'investissements sur ce territoire.

Enfin, Engie dit disposer d'un portefeuille de contrats de long terme avec la Norvège, les Pays-Bas, la Russie, l'Algérie et les Etats-Unis, qui incluent une part de gaz naturel liquéfié. Dans le contexte de cette crise, le groupe dit utiliser toutes les opportunités possibles pour continuer à sécuriser son approvisionnement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 55,8 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, les infrastructures énergétiques décentralisées et la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration, Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 22,4 Mds€ de dette face à 35 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via : simplification avec 4 Business Units contre 25 / déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques / 9 à 10 Mds€ de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance d'ici 2023 ;

- Stratégie d'innovation : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 % des énergies renouvelables dans la production d'électricité / sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027, articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production / engagement pour un net zéro carbone en 2045 financée par des emprunts verts ;

- Résistance de la rentabilité au recul des prix de gaz européen réglementés grâce à la position de leader au Brésil, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.