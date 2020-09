Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie EPS : a présenté un projet pilote V2G à Turin Cercle Finance • 14/09/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Engie EPS annonce ce lundi, avec FCA et Terna, avoir présenté le projet pilote Vehicle-to-Grid (V2G) de mobilité électrique au siège de l'Heritage Hub, à l'intérieur du domaine de Mirafiori FCA à Turin. Une fois achevé, ce projet doit être le plus important projet V2G au monde. 'La technologie V2G permet aux véhicules d'échanger l'énergie avec le réseau de manière intelligente, ce qui en fait une ressource précieuse pour la gestion du système électrique national par Terna. En effet, cette technologie contribue à la création d'un système plus durable et représente une opportunité d'optimiser les coûts d'exploitation des véhicules au profit des consommateurs finaux ainsi qu'une possibilité concrète de contribuer à un système électrique plus durable', explique Engie EPS.

Valeurs associées ENGIE EPS Euronext Paris +5.31%