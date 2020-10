Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : enseigner la transition énergétique et climatique Cercle Finance • 15/10/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une ' académie des métiers de la transition énergétique et climatique '. A travers ce centre de formation, Engie souhaite faire de l'alternance la voie d'excellence pour accéder aux métiers d'avenir du groupe et accélérer sa stratégie vers la neutralité carbone. Outre leur formation académique, les trois promotions d'étudiants qui seront accueillies à compter du 2 novembre suivront des modules de formation 100% digitaux sur la transition énergétique, la relation client, l'éthique ou la santé/sécurité.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -2.63%