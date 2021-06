Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : 'engagements verts' pris auprès de Bruxelles Cercle Finance • 11/06/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - Répondant à l'initiative 'European Union Green Consumption Pledge' de la Commission européenne, Engie indique avoir pris plusieurs 'engagements verts' pour réduire à la fois sa propre empreinte carbone et celle de ses clients et consommateurs. Il s'est notamment engagé à augmenter la part globale des énergies renouvelables dans sa production d'électricité de 31% en 2020 à 58% en 2030, et à éliminer complètement l'énergie alimentée au charbon en Europe d'ici 2025. Le groupe énergétique a aussi pour objectif de desservir 300.000 clients Green+ (avec de l'électricité 100% renouvelable provenant directement des producteurs nationaux, garantie par des certificats verts) d'ici fin 2024.

