Engie en tête du CAC 40

(AOF) - En hausse de près de 6% à 13,3 euros, Engie signe la plus forte progression du CAC 40, soutenu par des résultats trimestriels très solides et le relèvement de son objectif de résultat net annuel. Engie prévoit désormais que le résultat net récurrent, part du groupe (RNRpg) pour l'année 2022 se situe dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros, contre 3,1 à 3,3 milliards précédemment. La fourchette indicative d'Ebitda est comprise entre 11,7 et 12,7 milliards d'euros et celle d'Ebit entre 7 et 8 milliards d'euros.

Engie a réalisé au premier trimestre 2022 un Ebit de 3,5 milliards d'euros, en hausse de 76,4% en organique. L'Ebitda a atteint 4,6 milliards, en progression de 50,7% en organique. Le chiffre d'affaires est ressorti à 13,8 milliards, en augmentation de 84,4% en organique. L'énergéticien a profité de la volatilité des prix de l'énergie. Toutes les activités du groupe ont affiché une forte croissance.

Concernant les conséquences de la guerre en Russie, Engie indique que son exposition à la hausse des prix est, par construction, limitée aux livraisons à court terme qui sont fixées un mois à l'avance.

En ce qui concerne les volumes livrés par Gazprom, l'exposition directe est au maximum de 15 TWh.

Engie est en discussion avec Gazprom au sujet de la demande russe de modification du schéma de paiement pour la fourniture de gaz. Le groupe a pris les mesures nécessaires pour être prêt à exécuter ses obligations de paiement, pour autant que cela soit conforme au cadre des sanctions européennes et ne modifie pas l'équilibre des risques pour la société.

Par ailleurs, Engie se dit en bonne voie pour accélérer son développement dans les Renouvelables avec 4 GW de capacités supplémentaires en moyenne chaque année et ce, jusqu'en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 57,9 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

­- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, Solutions énergies, la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration et Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 25,2 Mds€ de dette nette donnant un effet de levier de 3,6 et qui sera renforcée au 2 nd semestre par la cession d’Equans,.

Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification du groupe avec 4 Business Units contre 25 et une présence internationale ramenée à 30 pays contre 53,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 11 Mds€ au moins de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance ;

- et débouchant sur une hausse des bénéfices (3,2 à 3,4 Mds€ en 2023 et 3,3 à 3,5 Mds€ en 2025) et sur un effet de levier de la dette inférieur à 4 ;

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales : Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3/ veille et recherche pour la croissance future / Ecosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2045 : 2 objectifs 2030 : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 %, vs 34 % à fin 2021, des énergies renouvelables dans la production d'électricité,

sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027 / articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production / financée par des emprunts verts ;

- Forte croissance de la rentabilité grâce à la position de leader au Brésil, marché clé pour le groupe, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

Défis

­

- Pour compenser l’arrêt des centrales nucléaires belges en 2025, impératif de croissance de la rentabilité venant des investissements dans les renouvelables, des performances d’Energy Solutions et de la contribution des infrastructures ;

- Redressement de EVBox, leader des solutions de recharge, handicapé par la pénurie et l’inflation des composants ;

- Réalisation des ambitions de long terme : dans les renouvelables, 50 GW de capacité installée d’ici 2025 et 80 GW d’ici 2030, dans les infrastructures, croissance annuelle de 1,5 % jusqu’en 2024 et, pour Energy solutions, pipeline en croissance à 14 Mds€ ;

- Objectifs 2022 : résultat net récurrent entre 3,3 et 3,5 Mds ;

- Taux de distribution de 65 à 75 % jusqu’en 2023 et dividende de 0,85 € au titre de 2021.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.