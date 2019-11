ENGIE en repli après ses résultats neuf mois

(AOF) - En repli de 2,8% à 14,5 euros, Engie accuse la plus forte baisse du CAC 40. Le groupe industriel énergétique français a publié ce matin des résultats neuf mois en accélération, conformément à ses attentes. Dans ce cadre, l'ex-GDF Suez a confirmé ses objectifs annuels. Au 30 septembre, le résultat opérationnel courant s'élève à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 9% en brut et de 13,6% en organique.

L'Ebitda atteint 7,1 milliards, en hausse de 4,9% en brut et de 7,1% en organique. Ces variations brute et organique sont globalement en ligne avec la croissance du résultat opérationnel courant à l'exclusion des one-offs positifs de Suez (principalement liés au règlement du litige en Argentine en 2019) qui ne sont pas intégrés dans l'Ebitda.

Le chiffre d'affaires s'élève à 46,8 milliards d'euros, en hausse de 8,8% en brut et de 7,9% en organique.

La croissance organique est principalement liée à la performance des services de gestion de l'énergie et aux conditions favorables de marché des activités de Global Energy Management (GEM), aux activités Thermiques en Europe avec des volumes vendus en hausse, à la croissance des Solutions Clients en France et en Belgique, à une dynamique porteuse en Amérique latine et aux activités de vente d'énergie.

Elle est également soutenue par les activités de vente d'énergie Cette croissance a été partiellement compensée par la baisse des revenus des activités de stockage de gaz avec moins d'opérations d'achat/vente en France et au Royaume-Uni.

Engie a confirmé ses objectifs financiers pour 2019. Le groupe continue de tabler sur un résultat net récurrent compris entre 2,5 et 2,7 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,9 à 10,3 milliards d'euros.

Enfin, Engie continue de viser un ratio de dette financière nette sur Ebitda inférieur ou égal à 2,5 fois (hors acquisition de TAG).

