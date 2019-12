Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 13/12/2019 à 12:58









(CercleFinance.com) - Le titre Engie avance ce vendredi de +0,7%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après un verdict de la Commission de provision nucléaire (CPN) 'conforme aux attentes d'Engie'. 'Synatom, filiale d'Electrabel et du groupe Engie, a reçu hier la décision de la Commission des Provisions Nucléaires (CPN) sur la réévaluation des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible nucléaire. (...) La décision de la CPN intègre une baisse des taux d'actualisation, reflétant l'environnement de taux d'intérêts bas à court terme et tenant compte d'horizons de décaissements différenciés entre les dépenses de démantèlement et d'aval du cycle', explique le broker, pour qui la constitution par Engie d'un fonds d'actifs dédiés d'ici à 2025 serait 'sans impact sur la valorisation'. Notant une 'baisse de l'incertitude liée à cette question' après la décision de la CPN, Oddo BHF confirme son objectif de cours de 16 euros. Celui-ci représente un potentiel de hausse de +10%.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.59%