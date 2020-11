Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : en hausse après son point d'activité Cercle Finance • 13/11/2020 à 13:58









(CercleFinance.com) - Engie prend près de 3% en milieu de séance, après la publication d'un résultat opérationnel courant en croissance organique de 2% au troisième trimestre 2020 par rapport a? l'année dernière, grâce a? la croissance des renouvelables. Affirmant 'bénéficier d'une stabilité et d'une bonne visibilité pour la plupart de ses activités', le groupe énergétique prévoit d'atteindre un ROC et un résultat net part du groupe dans les fourchettes indiquées pour 2020. 'L'action se traite encore avec une décote de 20%, ce qui semble constituer un point d'entrée attractif selon nous', commente Oddo BHF, qui réaffirme donc sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 14 euros sur le titre.

