Engie : en baisse, pénalisé par un broker

(CercleFinance.com) - Le titre Engie recule ce jeudi de -2%, pénalisé par l'analyste Morgan Stanley qui annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'pondérer en ligne' (équivalent à une recommandation 'neutre') après 'surpondérer', estimant que le groupe n'est pas en mesure de surperformer son secteur. 'La plus grande cyclicité commerciale d'Engie que ses pairs la rend moins défensive sur des marchés volatils. En outre, dans un rebond du marché, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur les groupes [du secteur] qui présentaient les meilleures performances, sur lesquels Engie avait accusé un retard', explique le broker. Morgan Stanley fixe ainsi son objectif de cours à 13,80 euros, contre 17,70 euros jusqu'à présent.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -7.09%