(AOF) - Engie a annoncé l'acquisition de Renvico auprès de Macquarie Infrastructure and Real Assets (via son fonds Macquarie European Infrastructure Fund 4) et de KKR avec ses co-investisseurs. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Créé en 2015, Renvico est un spécialiste des énergies renouvelables. L'entreprise exploite 329 MW éoliens installés, dont 142 MW en Italie et 187 MW en France. La société développe également un portefeuille de 300 MW de projets.

Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice Générale Adjointe d'Engie, en charge des Renouvelables, a déclaré: "Cette acquisition illustre notre ambition d'accélérer la transition zéro carbone de nos clients."

En France, Engie produit 2 100 MW éoliens, 1 200 MWc solaires, et 3 900 MW hydroélectrique. Les activités d'Engie dans le domaine des énergies renouvelables emploient 2 500 personnes.

En Italie, le Groupe emploie actuellement 3 600 personnes, compte 1 million de clients.

La conclusion de la transaction est soumise à l'approbation des autorités chargées de la concurrence et du contrôle des investissements étrangers.