Engie : dévisse vers 13E, dernier soutien à 12,8E

(CercleFinance.com) - Engie va devoir couper ses liens industriels avec la Russie et se 'couper un bras' financièrement, ce qui va lui coûter très cher (cela se comptera en centaines de millions d'Euro) et plomber ses profits en 2022.

Le titre dévisse vers 13E, enfonçant le plancher les 13,15E des 24 et 25 janvier.

Se profile un nouveau support -majeur- vers 12,8E (testé du 26/11 au 27/12) qui est le dernier rampart avant un plongeon de -12% vers 12,00E (support oblique moyen terme).





