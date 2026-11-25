Engie indique avoir remporté 20 nouveaux contrats de réseaux de chaleur et de froid en France depuis janvier 2026, soit 330 km de réseaux supplémentaires, confirmant ainsi la forte dynamique de ses activités dans ce domaine.

Engie annonce quatre nouveaux projets de réseaux de chaleur et de froid à Orléans, à Niort, à Langon et dans les Yvelines, mobilisant la géothermie, la biomasse, la valorisation énergétique des déchets et la récupération de chaleur sur les eaux usées ou dans les centres de données.

Ensemble, ces projets représentent plus de 100 km de réseaux et permettront de livrer chaque année au moins 300 GWh de chaleur et 65 GWh de froid, tout en évitant l'émission de près de 60 000 tonnes de CO2.

À Marseille, le groupe énergétique annonce également sa décision de développer Thassalia 2, une 2e unité de production de chaleur et de froid par thalassothermie, solution qui exploite la température de l'eau de mer pour chauffer et rafraîchir les bâtiments.

À Paris, Fraîcheur de Paris (société détenue à 85% par Engie) et la Ville de Paris s'engagent à raccorder 21 écoles supplémentaires au réseau de froid urbain d'ici au printemps 2027. En parallèle, Fraîcheur de Paris raccordera l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) d'ici à l'été.

Enfin, Engie ajoute que 715 communes, représentant environ 6,5 millions d'habitants, se sont portées candidates aux études de potentiel proposées par Engie et Villes de France afin d'accélérer le déploiement des réseaux de froid.