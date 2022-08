Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: deux projets d'éolien flottant pour Ocean Wind information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Engie annonce que dans le cadre du processus de compensation en lien avec les appels d'offres ScotWind de début d'année, Crown Estate Scotland a attribué à Ocean Winds, la coentreprise 50-50 d'ENGIE et d'EDPR dédiée à l'éolien en mer, deux baux de fonds marins supplémentaires pour des projets d'éoliennes en mer flottantes.



Ces baux portent sur un site d'une capacité de 1,8 GW en partenariat avec Mainstream Renewable Power, et un autre d'une capacité de 500 MW.



Ces projets sont situés à l'est des îles Shetland, à des profondeurs qui nécessiteront une technologie flottante. En tant que pionnier depuis plus de 10 ans dans les projets flottants tels que WindFloat Atlantic au Portugal, OW est idéalement positionnée pour soutenir la croissance du secteur de l'éolien flottant en Écosse.





