Engie : départ du directeur des ressources humaines Cercle Finance • 07/09/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - Engie annonce le départ de Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint du Groupe, en charge des ressources humaines, de la transformation, du corporate, de global business support, de global care et de l'immobilier. Pierre Deheunynck quittera ses fonctions fin septembre 2020. Pendant la période de transition, l'ensemble des directions seront rattachées à Claire Waysand, la supervision des directions des ressources humaines étant assurée en intérim par Olivier Herout, DRH Adjoint du Groupe.

