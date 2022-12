Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : décroche de -6,5% vers 13,02E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Engie décroche de -6,5% vers 13,02E alors que la CNP demande 3,3MdsE de provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges (l'impact sur le résultat net récurrent part du groupe est estimé entre 0,8 et 0,9MdsE cette année).

Le titre revient au contact de l'ex-résistance des 13/13,1E du 14 au 29 août dernier : une cassure précipiterait le cours en direction de l'ex-plancher des 11,8E du 1er septembre dernier.







Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -5.49%