Engie: décision finale d'investissement en Méditerranée information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 14:36









(CercleFinance.com) - Ocean Winds, une joint-venture d'Engie, a annoncé jeudi avoir pris sa décision finale d'investissement concernant le projet de ferme pilote des éoliennes flottantes du golfe du Lion, situé en Mer Méditerranée.



Cette co-entreprise créée avec le portugais EDP Renewables (EDPR) précise que ce feu vert va permettre de recruter les partenaires industriels et financiers du projet en vue de lancer prochainement sa phase d'implantation.



La ferme pilote Eoliennes flottantes du golfe du Lion prévoit l'installation de trois éoliennes de 10 MW chacune à 16 km au large de Leucate (Aude) et Le Barcarès (Pyrénées-Orientales).



Cette ferme pilote, dont la mise en service est prévue en 2023 pour une durée de 20 ans, sera en capacité de produire chaque année l'équivalent de la consommation électrique de plus de 50.000 habitants.





