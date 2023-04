Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: décision d'investissement pour Dieppe-Le Tréport information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - Engie, via Ocean Winds, sa co-entreprise détenue à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien en mer, annonce la décision finale d'investissement pour le projet de Dieppe-Le Tréport. Situé au large de la Manche, il s'agira du sixième parc éolien en mer mis en service en France à partir de 2026.



Avec 62 éoliennes pour une capacité totale d'environ 500 MW, le parc éolien Dieppe-Le Tréport représente un investissement d'environ 2,7 milliards d'euros.



Le projet prévoit la construction et l'installation d'un parc éolien situé à 15 km au large de la ville du Tréport et à 17 km au large de la ville de Dieppe.



La décision finale d'investissement permet de lancer la phase de fabrication et de construction du projet. Dès 2024, les premières opérations en mer débuteront par l'installation des pieux La mise en service du parc éolien est prévue pour le second semestre 2026.