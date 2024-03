Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: débute une exploitation commerciale au Chili information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Engie débute l'exploitation commerciale du plus grand système de stockage d'énergie par batterie d'Amérique latine au Chili.



Avec 139 MW de capacité installée, BESS Coya a une capacité de stockage de 638 MWh. Situé sur le site photovoltaïque de Coya (180 MWac) dans la région d'Antofagasta, ce système de stockage équipé de batteries au lithium permettra de stocker l'énergie renouvelable produite par la centrale solaire.



Le système BESS Coya, avec ses 232 modules, permettra de stocker l'équivalent de cinq heures d'électricité et de l'injecter dans le réseau pendant les périodes de pointe, ce qui représente la fourniture de 200 GWh en moyenne par an.



Il permettra de fournir suffisamment d'énergie verte pour environ 100 000 foyers, évitant ainsi l'émission de 65 000 tonnes de CO2 par an.



' Le développement de solutions de flexibilité telles que les systèmes de stockage d'énergie par batterie jouera un rôle majeur dans l'intégration des énergies renouvelables et l'accélération de

la transition énergétique en garantissant l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des systèmes énergétiques ', a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint en charge des activités Renouvelables et Gestion de l'Énergie.





