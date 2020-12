Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : débordement des 12,6E, les 14E accessibles ? Cercle Finance • 02/12/2020 à 19:23









(CercleFinance.com) - Engie ouvre un 'gap' au-dessus des 12,525E et enchaîne sur un débordement des 12,6E, puis le ,comblement du 'gap' des 12,7E du 11 mars, ce qui pourrait valider un signal haussier avec les 13E dans le viseur, puis l'ex-plancher des 14E de fin novembre au 2 décembre 2019.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.32%