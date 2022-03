Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: de possibles 'perturbations' sur le marché du gaz information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Engie a mis en garde lundi contre de nouvelles perturbations sur le marché européen du gaz, déjà fortement impacté par le conflit en Ukraine, qui a entraîné une volatilité sans précédent et une flambée des prix.



Le groupe énergétique, qui rappelle que le gaz russe représente actuellement 40% des approvisionnements européens, expliquer redouter de futures perturbations au cas où les sanctions européennes devaient englober le gaz russe.



Dans un communiqué, Engie indique qu'il cherche actuellement à diversifier son portefeuille de fournisseurs en ayant recours à des volumes croissants auprès d'autres pays d'Europe et à l'international.



La société évoque malgré tout un scénario 'extrême' selon lequel il serait privé de gaz russe, un schéma qui échapperait aux mécanismes traditionnels du marché et qui pourrait contraindre les autorités à intervenir, notamment par l'imposition de prix plafonnés.



Engie rappelle néanmoins disposer d'un bilan 'solide' et d'une trésorerie élevée, des caractéristiques qui devraient lui permettre de faire face à l'environnement actuel après l'avoir déjà aidé à traverser le contexte de marché très volatil de l'année 2021.



Le groupe met également en évidence son portefeuille 'diversifié' et 'intégré' offrant un mix énergétique 'équilibré', grâce notamment à l'attention qu'il accorde aux énergies renouvelables.



Le titre décrochait malgré tout de 7,7% lundi matin, dans un marché parisien orienté en très net repli (-4,5%).





