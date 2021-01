Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 12/01/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Engie gagne près de 2% avec le soutien de Goldman Sachs, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe énergétique avec un objectif de cours rehaussé de 13,9 à 15,4 euros, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 16%. Le broker anticipe des résultats 2020 en ligne avec les objectifs du groupe (résultat net entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros), et surtout prévoit pour 2021 un résultat net de 2,45 milliards, soit un BPA de 0,98 euro. 'Ceci devrait confirmer la valorisation attractive d'Engie à 13,6 fois le BPA attendu pour 2021, soit une décote de 18% par rapport aux pairs du secteur', estime Goldman Sachs, qui espère en outre une reprise du dividende à 0,73 euro par action.

