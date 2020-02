Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : dans le vert après ses résultats et prévisions Cercle Finance • 27/02/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de 2,8% dans un marché en repli de -3% après l'annonce de ses résultats 2019. Engie prévoit pour 2020 un résultat net récurrent part du Groupe compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'EBITDA de 10,5 à 10,9 milliards d'euros et de ROC de 5,8 à 6,2 milliards d'euros. Pour 2022, Engie prévoit un taux de croissance annuel moyen du résultat net récurrent part du Groupe compris entre 6 et 8 % (soit entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 16 E. Le titre continue de se négocier avec une remise de 15% par rapport à ses pairs. ' Ces objectifs montrent que le groupe s'est engagé à maintenir un modèle de croissance récurrent à long terme au niveau du BPA. Concernant 2020, nous pensons que le groupe est dans une année de croissance continue des résultats ' indique Oddo. ' En ce qui concerne le changement de PDG, nous considérons cela comme un développement qui devrait permettre au groupe de se projeter vers une nouvelle approche plus pragmatique ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.33%