Engie : création d'une société avec FCA Italy

(CercleFinance.com) - Engie EPS et FCA Italy filiale de Stellantis ont signé un accord pour la création d'une société commune dans le secteur de la mobilité électrique. Cette société proposera des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des abonnements de recharge d'énergie et des technologies Vehicle-to-Grid. La réalisation effective de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.66%