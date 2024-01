Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: CPPA signé avec Amazon pour de l'éolien en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature avec Amazon d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) pour 123 MW provenant du parc éolien offshore Moray West d'Ocean Winds, au large de l'Ecosse, atteignant ainsi un total de 473 MW lorsque le site sera opérationnel au cours de l'année.



Exploité en joint-venture à 50-50 entre EDPR et Engie, ce parc de 882 MW actuellement en construction doit aider à Amazon à atteindre son objectif d'alimenter toutes ses activités avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial.



'Le projet Moray West s'inscrit dans les objectifs d'Ocean Winds d'atteindre de 5 à 7 GW de projets en exploitation ou en construction d'ici 2025 et 5 à 10 GW de projets en cours de développement avancé', ajoute le groupe énergétique.





