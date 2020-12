Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : contrats d'électricité renouvelable avec Amazon Cercle Finance • 10/12/2020 à 15:31









(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature de plusieurs contrats d'achat d'électricité avec Amazon portant sur un portefeuille de projets éoliens et solaires aux États-Unis (569 MW), en Italie (66 MW) et en France (15 MW). Ces contrats s'appuieront exclusivementsur ces nouvelles capacités d'électricité renouvelable développés par Engie et s'inscrivent dans l'objectif d'Amazon d'alimenter ses sites avec 100% d'énergies renouvelables d'ici2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici2040. 'Grâce à cette collaboration avec ENGIE, c'est 650MW d'énergies nouvelles introduites dans les réseaux aux États-Unis et en Europe. Notre détermination à consommer plus d'énergie renouvelable nous permet d'avancer plus vite vers notre objectif de neutralité carbone en 2040, une promesse qu'Amazon s'est engagé à tenir dans le cadre du Pacte pour le climat', a déclaré Nat Sahlstrom, directeur d'Amazon Energy.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.43%