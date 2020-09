Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : contrat pour un parc éolien en Bretagne Cercle Finance • 07/09/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce s'être vu attribuer en groupement avec Engie Solutions, par Ailes Marines (filiale d'Iberdrola), le contrat pour la construction d'une sous-station de transformation électrique pour le parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. Situé à 16,3 km des côtes françaises, ce parc éolien s'étendra sur une zone de 75 km², aura une puissance totale de 496 MW et produira 1.820 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle d'électricité de 835.000 habitants. La sous-station sera composée d'un jacket de 1.630 tonnes et 63 mètres de haut, et de pieux de 315 tonnes. Elle comprendra également une structure topside d'environ 3.400 tonnes. Les travaux d'ingénierie et de construction ont déjà commencé.

