Engie: contrat de stockage d'énergie avec Sungrow au Chili

(CercleFinance.com) - Le chinois Sungrow a annoncé mardi avoir conclu un contrat avec le français Engie, auquel il va fournir ses systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) dans le cadre d'un projet basé au Chili.



Le fabricant d'onduleurs photovoltaïques indique qu'il fournir des équipements représentant une capacité de 638 MWh destinés au projet 'BESS Coya' situé dans la région désertique d'Antofagasta.



Ce site, installé à côté de la centrale solaire de Coya, doit permettre la distribution de quelque 200 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation de 100.000 foyers.



La construction doit démarrer d'ici à la fin de l'année pour une mise en service prévue début 2024.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.33%