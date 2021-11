Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : contrat de fourniture d'électricité verte avec BASF information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Engie et BASF ont annoncé lundi la signature d'un contrat de vente d'électricité (Power Purchase Agreement, PPA) portant sur la fourniture d'énergie propre. Aux termes de l'accord, conclu pour une durée de 25 ans, le groupe français va approvisionner le chimiste allemand sur la base d'une capacité totale de 20,7 térawatts-heures (TWh) à partir de ses installations éoliennes espagnoles. A en croire BloombergNEF, la filiale de l'agence Bloomberg spécialisée dans la transition énergétique, Engie se classe aujourd'hui en tête du palmarès des 'PPA' signés avec les entreprises. A la fin du mois de septembre, Engie avait cumulé des accords représentant une capacité totale de 1,9 gigawatts depuis le début de l'année, contre 1,5 gigawatts sur l'ensemble de l'exercide 2020. Pour mémoire, BASF s'est donné comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% à horizon 2025, avant d'atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 A cet effet, le groupe allemand a annoncé jeudi dernier qu'il prévoyait de regrouper à partir de l'an prochain l'ensemble de ses activités dans les énergies renouvelables sous une entité unique, BASF Renewable Energy.

