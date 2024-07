Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: contrat d'achat de biométhane avec Basf information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Basf et Engie annoncent la signature d'un BPA (Biomethane Purchase Agreement, un contrat d'achat de biométhane) sur 7 ans.



Selon ses termes, Engie fournira à BASF 2,7 à 3 térawattheures de biométhane sur la durée du contrat.



Sur ses sites de Ludwigshafen (Allemagne) et d'Anvers (Belgique), Basf utilise du biométhane certifié comme alternative durable aux matières premières fossiles dans son processus de fabrication.



Cette démarche soutient la transformation durable de l'entreprise, en réduisant son empreinte carbone.



Grâce à ce contrat d'achat et à l'utilisation du biométhane, Basf élargit encore son portefeuille de produits en offrant à ses clients une ECP (empreinte carbone produit) plus faible ou nulle dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage, les détergents et les textiles.



Edouard Neviaski, Directeur général de la Business Entity ' Global Energy Management & Sales ' d'Engie, a déclaré : ' Après avoir conclu, en 2021, le plus long contrat d'achat d'électricité jamais signé dans l'industrie chimique européenne, nous sommes heureux d'accompagner à nouveau notre partenaire dans sa progression sur le volet'.





