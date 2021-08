Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : contrat d'achat d'énergie décarbonée avec Google information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mardi la signature en Allemagne d'un accord d'une durée de trois ans avec Google en vue de la fourniture d'énergie décarbonée au géant américain de l'Internet. Au titre de l'accord, le groupe français aura la responsabilité d'élaborer et de négocier un portefeuille énergétique dans le but de fournir à Google de l'électricité renouvelable issue des technologies solaire et éolienne. L'idée est de permettre au groupe technologique californien d'afficher une décarbonation proche de 80% de ses opérations allemandes à l'horizon 2022. Au total, Engie va devoir fournir à Google 140 MW d'électricité renouvelable, en plus d'autres prestations, notamment en matière de gestion du réseau. Ce contrat survient après la signature avec Google de contrats de fourniture d'énergie renouvelable du même type en Belgique et aux Pays-Bas. Google, la principale filiale du groupe Alphabet, s'est fixé comme objectif d'utiliser une énergie 100% décarbonée à l'horizon 2030.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.32%