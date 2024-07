Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: contrat avec un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Engie indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI), au terme d'un contrat conclu le 2 juillet, la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 14,2 millions de ses propres actions.



Ce mandat couvre une période allant du 26 août au 20 septembre inclus (sous réserve de prolongation jusqu'au 25 septembre inclus, le cas échéant), et le prix d'achat ne pourra en toute hypothèse excéder 30 euros par action.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations d'Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié et notamment au titre de l'offre Link 2024, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.





Valeurs associées ENGIE 14,04 EUR Euronext Paris +1,26%