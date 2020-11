ENGIE confirme ses objectifs annuels et prépare sa sortie de GTT

(AOF) - Engie a publié un résultat opérationnel courant neuf mois de 2,8 milliards d'euros, en baisse de 27,9 %, et de 24,3 % en organique, pénalisé par la crise sanitaire. L'Ebitda s'élève à 6,2 milliards d'euros, en baisse de 13 % en brut et de 9,7 % en organique. Le chiffres d'affaires s'établit à 39,6 milliards d'euros, en baisse de 8,5 % en brut et de 8,1 % en organique. Cette baisse organique est principalement due à la crise de la Covid-19 et aux températures élevées, affectant principalement le Supply et, dans une moindre mesure, les Solutions Clients dans toutes les zones.

Elle s'explique également par l'expiration d'un contrat de GNL en Amérique du Nord et, dans une moindre proportion, par la baisse des revenus de distribution dans les Infrastructures.

Pour autant, Engie confirme l'atteinte du ROC et du résultat net récurrent part du groupe dans les fourchettes indiquées pour 2020.

De même, le groupe réaffirme son intention de rétablir le paiement d'un dividende, dans le cadre de la politique annoncée l'année dernière, soit une fourchette de 65 % à 75 % de ratio distribution sur la base du résultat net récurrent part du groupe.

Concernant son programme de cessions. Après la vente de sa part dans Suez, Engie a entamé une revue stratégique de sa participation dans GTT, dont il détient 40,4 % du capital. Le groupe envisagera de vendre tout ou partie de cette participation soit par le biais d'un processus de vente formel à un tiers soit par une vente sur les marchés.